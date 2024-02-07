В Волгоградской области спасают выпившего «химию» малыша

В Волгоградской области малолетний ребенок накануне проглотил моющее средство для посуды. Как стало известно V102.RU от собственного источника, малыш нашел в доме оставленную без присмотра емкость.

— Пострадавшего привезли в Михайловскую детскую городскую больницу. Оставили под наблюдением, — рассказал источник информагентства.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», мальчику всего два года. Где в это момент находилась его 34-летняя мать — неизвестно.

Напомним, что в Волгоград из Михайловки доставили двухлетнего мальчика, выпившего уксусную эссенцию. Ребенок на кухне схватил бутылку и сделал из нее глоток.

Фото: архив ИА «Высота 102»