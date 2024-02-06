Расследования

Дело о ЧП на Волгоградском водохранилище дошло до суда

Расследования 06.02.2024 20:25
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06.02.2024 20:25

В Саратовской области осудят управляющего маломерным судном 42-летнего мужчину, который на Волгоградском водохранилище врезался в другое судно с тяжкими последствиями. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Утверждено обвинительное заключение. Местный житель обвиняется по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый нарушил Правила плавания судов по внутренним водным путям и Правила пользования маломерными судами, что и стало причиной столкновения. Второй судоводитель, как сообщается, получил тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

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