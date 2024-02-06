Дело о ЧП на Волгоградском водохранилище дошло до суда

В Саратовской области осудят управляющего маломерным судном 42-летнего мужчину, который на Волгоградском водохранилище врезался в другое судно с тяжкими последствиями. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Утверждено обвинительное заключение. Местный житель обвиняется по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый нарушил Правила плавания судов по внутренним водным путям и Правила пользования маломерными судами, что и стало причиной столкновения. Второй судоводитель, как сообщается, получил тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото из архива ИА «Высота 102»