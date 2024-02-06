Расследования

В Волгограде мужчина два месяца прятал в подвале труп убитой девушки

Расследования 06.02.2024 13:45
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06.02.2024 13:45


Житель Волгограда задушил свою девушку, после чего спрятал ее тело в подвале.  Лишь спустя два месяца труп волгоградки был обнаружен, а сам убийца задержан сотрудниками правоохранительных органов. По данным СК, драма разыгралась в 2023 году в Тракторозаводском районе. 



24 апреля 2023 года между 31-летним мужчиной и его 24-летней девушкой произошла ссора, в ходе которой она сообщила о своем намерении разорвать отношения. Ночью, когда девушка уснула, волгоградец задушил ее, после чего завернул тело в одеяло,  обмотал скотчем и отнес в подвал дома №7 по улице Лодыгина. Так он надеялся скрыть следы преступления, – говорится в материалах уголовного дела. 

И все же труп был найден 11 июля. Когда была установлена личность погибшей, в квартире убийцы были проведены обыски. Правоохранителями в жилище был найден паспорт жертвы, а сам мужчина сознался в преступлении. 

Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Тракторозаводскому району Волгограда. Сегодня, 6 февраля, сотрудники СКР сообщили о завершении расследования. После утверждения обвинительного заключения  прокурором материалы будут направлены в районный суд на рассмотрение. 

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