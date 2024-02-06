В Волгограде мужчина два месяца прятал в подвале труп убитой девушки





Житель Волгограда задушил свою девушку, после чего спрятал ее тело в подвале. Лишь спустя два месяца труп волгоградки был обнаружен, а сам убийца задержан сотрудниками правоохранительных органов. По данным СК, драма разыгралась в 2023 году в Тракторозаводском районе.





– 24 апреля 2023 года между 31-летним мужчиной и его 24-летней девушкой произошла ссора, в ходе которой она сообщила о своем намерении разорвать отношения. Ночью, когда девушка уснула, волгоградец задушил ее, после чего завернул тело в одеяло, обмотал скотчем и отнес в подвал дома №7 по улице Лодыгина. Так он надеялся скрыть следы преступления, – говорится в материалах уголовного дела.

И все же труп был найден 11 июля. Когда была установлена личность погибшей, в квартире убийцы были проведены обыски. Правоохранителями в жилище был найден паспорт жертвы, а сам мужчина сознался в преступлении.

Уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Тракторозаводскому району Волгограда. Сегодня, 6 февраля, сотрудники СКР сообщили о завершении расследования. После утверждения обвинительного заключения прокурором материалы будут направлены в районный суд на рассмотрение.