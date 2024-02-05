Спорт

«Динамо-Синара» в Волгограде уверенно обыграло клуб из Адыгеи

Спорт 05.02.2024 21:25
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05.02.2024 21:25


Гандболистки «Динамо-Синары» удачно стартовали во втором предварительном этапе Суперлиги сегодня, 5 февраля, в домашней игре переиграв «АГУ-Адыиф» из Майкопа со счетом 34:26. Это уже вторая победа бело-голубых над клубом из Адыгеи в нынешнем сезоне, сообщает V102.RU.
 
Сегодняшнюю встречу пропускала капитан волгоградской команды Марина Судакова, набравшая шесть очков в выездном кубковом противостоянии с «Астраханочкой». В составе ее заменила Арина Прокофьева. Матч стартовал с точного попадания Екатерины Долматовой, а затем на помощь напарницам пришла голкипер хозяек Мария Дувакина, отразившая атаку гостей. На первых минутах динамовки выходили вперед, а гости сравнивали. За «Синару» отличилась Елизавета Дудкина, с дальней дистанции переигравшая голкипера коллектива из Майкопа Людмилу Баскакову. Отметим, что в стартовой десятиминутке оборона бело-голубых не смогла справиться с напором гандболистки соперниц Валентины Томилиной. Она четырежды поражала ворота Дувакиной в данном отрезке.
 
Ближе к середине тайма Екатерина Терлецкая  вывела «Адыиф» вперед на два балла — 5:3. Однако Варвара Семина вскоре сравняла.  Волгоградки постепенно отрывались от оппоненток за счет успешной реализации имеющихся моментов. В заключительной трети первой половины помимо Семиной сказала свое слово и Анастасия Шкитина, неоднократно  отметившаяся точными попаданиями. До перерыва гости так и не приблизились к бело-голубым на близкое расстояние, хотя и проявили старание в этом направлении.  Томилина оформила дубль в концовке, плюс Зурета Коблева реализовала семиметровый. Но за «Синару» отметилась прицельным выстрелом Арина Безбабных. 17:13 - по итогам тайма в пользу «Динамо».
 
В начале второй части поединка Семина и Томилина обменялись голами. Также быструю атаку удачно завершила Шкитина, на что своим мячом за «Адыиф» ответила Коблева. Можно отметить, что в стартовые минуты тайма вратари Надежда Колесникова и Валерия Маркова успешно вступали в игру и выручали свои команды. Проявила себя также и юная динамовка Алина Загороднева. Она забила после розыгрыша комбинации, а затем получила шанс исполнить пенальти, при реализации которого 19-летняя гандболистка была точна.
 
К середине второй половины  преимущество «Синары» насчитывало уже плюс 11. Конечно, в этот момент мало кто из собравшихся на трибунах болельщиков или зрителей трансляции сомневались в итоговой победе бело-голубых. Тем не менее наставник гостей Наталья Дерипаско воспользовалась  тайм-аутом, чтобы взбодрить своих подопечных. На какой-то момент встряска от главного тренера помогла. Майкопчанки трижды подряд поразили ворота соперниц. Хотя динамовки и поймали кураж и уверенно действовали на чужой половине, адыгейские гандболистки  не сникли  к концу матча и сохранили свое лицо, насколько это было возможно. А «Синара» выиграла в итоге 34:26, продлив победную серию в чемпионате до трех поединков.    
 
Лучшим бомбардиром у бело-голубых стала Варвара Семина — 10 заброшенных мячей, два  из которых пришлись на  последние пять минут встречи. Анастасия Шкитина, признанная лучшим игроком в составе волгоградского клуба, отметилась девятью точными попаданиями. Столько же на счету Валентины Томилиной у гостей. В следующем туре подопечные Олега Кулешова встретятся со «Ставропольем» на выезде 10 февраля.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГК «Динамо-Синара»  
 

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