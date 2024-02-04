В Камышине женщина ночью сорвалась с балкона и разбилась насмерть

В Камышине Волгоградской области накануне поздно ночью под окнами пятиэтажки нашли труп женщины. Как стало известно V102.RU от собственного источника, страшную находку сделали жильцы дома № 15А по улице Воинов-интернационалистов.

— Тело обнаружили около 11 часов вечера соседи. Женщина не удержалась на балконе и сорвалась с высоты третьего этажа, — уточнил источник.

Известно, что скончавшейся в результате падения была всего 37 лет. Не исключено, что камышанка могла свести счеты с жизнью.

Напомним, в Волжском Волгоградской области под окнами высотки обнаружили мертвого 15-летнего подростка. Молодой человек, предположительно, упал с высоты 11-го этажа.

Скриншот: Google Maps