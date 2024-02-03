Минобороны РФ сообщило о перехвате двух БПЛА над Волгоградской областью

Министерство обороны РФ прокомментировало попытки ночной атаки украинских беспилотников на объекты в российских регионах, в том числе в Волгоградской области, передает V102.RU.

- Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей, - сообщило Минобороны.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья.

По его словам, в результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. На данный момент пожар потушен.