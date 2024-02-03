Бочаров прокомментировал атаку беспилотников на НПЗ в Волгограде

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе, сообщил об отражении атак беспилотников на ряд объектов, сообщает V102.RU.

- Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья.

В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет, - сообщил Бочаров.

Напомним, сегодня в 04:42 поступило сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда. Происходило горение розлива нефтепродукта на площади 300 кв. м. По состоянию на 6.57 пожар локализован на площади 100 кв. метров.

Через три часа после сообщения о возгорании – в 7.21 было объявлено о ликвидации открытого горения на заводе. Погибших и пострадавших нет.