Пожар на НПЗ в Волгограде потушили за три часа

Объявлено о полной ликвидации пожара на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Красноармейском районе Волгограда, где произошло возгорание после падения беспилотника.
- В 7.55 полная ликвидация, - сообщили коротко в ГУ МЧС России по региону.
Ранее указывалось, что погибших и пострадавших в результате этого происшествия нет.
Напомним, сегодня в 04:42 поступило сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда. Происходило горение розлива нефтепродукта на площади 300 кв. м. По состоянию на 6.57 пожар локализован на площади 100 кв. метров. В 7.21 было объявлено о ликвидации открытого горения на заводе.
Что конкретно горело на предприятии, ГУ МЧС России по региону не сообщает.
Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал произошедшее, сообщив, что сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья.
По его словам, в результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ.
Фото из архива ИА «Высота 102»