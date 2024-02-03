Пожар на НПЗ в Волгограде потушили за три часа

Объявлено о полной ликвидации пожара на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Красноармейском районе Волгограда, где произошло возгорание после падения беспилотника.

- В 7.55 полная ликвидация, - сообщили коротко в ГУ МЧС России по региону.

Ранее указывалось, что погибших и пострадавших в результате этого происшествия нет.

Напомним, сегодня в 04:42 поступило сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе Волгограда. Происходило горение розлива нефтепродукта на площади 300 кв. м. По состоянию на 6.57 пожар локализован на площади 100 кв. метров. В 7.21 было объявлено о ликвидации открытого горения на заводе.

Что конкретно горело на предприятии, ГУ МЧС России по региону не сообщает.

Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал произошедшее, сообщив, что сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья.

По его словам, в результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ.

Фото из архива ИА «Высота 102»