На волгоградской трассе загорелся автобус «Диана Тур» с пассажирами

В Иловлинском районе Волгоградской области на 867 километре трассы Р-22 «Каспий» по направлению Москва — Волгоград вспыхнул рейсовый автобус, сообщает V102.RU.
— У пассажирского автобуса Mercedes-Benz вспыхнул мотор из-за замыкания электропроводки. В этот момент в салоне находились два водителя и пять пассажиров, — рассказал собственный источник «Высоты 102» в экстренных службах.
Предварительно, никто не пострадал. Как стало известно журналистам информагентства, автобус принадлежит компании «Диана Тур».
Фото: архив ИА «Высота 102»
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