Наркоманку на Hyundai задержали на посту ДПС под Волгоградом

На посту ДПС в Городищенском районе задержали 40-летнию жительницу Волгограда, которая перевозила в машине наркотики. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, запрещенное вещество удалось обнаружить с помощью служебной собаки.





– В ходе досмотра транспортного средства обнаружены сверток с кристаллическим веществом и приспособление для употребления, – пояснили в ведомстве.

После экспертизы, проведенной криминалистами, удалось выяснить, что содержимым свертка оказался N-метилэфедрон.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщина привлечена к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ и находится под административным арестом, по окончании которого ей будет избрана мера пресечения.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.