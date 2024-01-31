Расследования

Наркоманку на Hyundai задержали на посту ДПС под Волгоградом

Расследования 31.01.2024 17:09
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31.01.2024 17:09


На посту ДПС в Городищенском районе задержали 40-летнию жительницу Волгограда, которая перевозила в машине наркотики. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, запрещенное вещество удалось обнаружить с помощью служебной собаки. 



– В ходе досмотра транспортного средства обнаружены сверток с кристаллическим веществом и приспособление для употребления, – пояснили в ведомстве. 

После экспертизы, проведенной криминалистами, удалось выяснить, что содержимым свертка оказался N-метилэфедрон.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщина привлечена к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ и находится под административным арестом, по окончании которого ей будет избрана мера пресечения. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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