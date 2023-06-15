



Производство метанола на площадке бывшего завода «Химпром» в Волгограде создадут российская GTM One и китайская CNCEC. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, контракт на проектирование, закупку и строительство комплекса по производству метанола в Волгограде заключен сегодня, 15 июня, на площадке ПМЭФ.

Подписи под документом поставили генеральный директор GTM One Бахтиер Касимов и управляющий директор международного подразделения Китайской национальной химико-инжиниринговой группы CNCEC Бао Гуандун. На церемонии присутствовали заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская и председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко.

По словам Троценко, ведущая китайская компания по химическому строительству будет техническим партнером проекта по производству метанола мощностью 1 млн тонн в год. Создание этого производства поддержано правительством РФ. Общая планируемая стоимость проекта — более 80 млрд рублей.

В обладмине напомнили, что в декабре 2022 года Минэкономразвития РФ, администрацией Волгоградской области и компанией «Промышленные технологии» («Промтех»), которая реализует проект, было подписано соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Запуск метанольного завода позволит создать на территории ОЭЗ «Химпром» современный химический кластер, где планируют разместить производство биопротеинов; технических сред; химических средств защиты растений; уксусной кислоты. Резидентами ОЭЗ будет создано 837 новых рабочих мест для жителей Волгоградской области.

Фото: администрации Волгоградской области