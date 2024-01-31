



Депутаты Волгоградской городской думы по итогам расширенного заседания с участием губернатора Андрея Бочарова 30 января одобрили программу развития города-героя до 2034 года. По информации народных избранников, в планах на ближайшую десятилетку – 650 мероприятий по восьми направлениям. Кроме того, стратегический документ состоит из аналитических материалов и проектов.

В основе комплексной программы 15 приоритетов стратегического развития региона, озвученные губернатором на встрече с представителями ключевых отраслей, промышленниками и предпринимателями, депутатами, общественниками и экспертами.

Все мероприятия распределены по 8 направлениям:

промышленный и экономический центр юга России;

транспортно-логистический центр;

город инноваций, технологий и новой экономики;

международный образовательный центр;

город возможностей для самореализации молодежи;

город с современной системой здравоохранения;

город, комфортный для жизни; международный туристический центр.





В числе 650 мероприятий:

реализация масштабных проектов металлургических и нефтеперерабатывающих предприятий;

создание транспортно-пересадочных узлов;

модернизация городского электрического и речного транспорта4

строительстве транспортно-логистических центров;

внедрение интеллектуальных транспортных систем;

строительство новых объектов улично-дорожной сети, в том числе объездной дороги;

создание и работа технопарка, IT-центров для научно-технических разработок и их испытаний;

создание школьных «городских лабораторий», новых детских технопарков «Кванториум»;

строительство 20 новых объектов здравоохранения;

строительство в разных районах Волгограда комплексов жилой застройки с развитой инфраструктурой и благоустройством;

возведение с учетом развития территорий новых детсадов, школ и объектов культуры;

озеленение с высадкой за 10 лет более 200 тысяч деревьев и более 100 тысяч кустарников;

комплексное благоустройство не менее 80 общественных территорий.

– Предлагаемые к реализации проекты в дорожной сфере позволят в целом преобразовать транспортную структуру Волгограда из линейной в линейно-кольцевую, сократить в два раза время пребывания в пути пассажиров из одной части города в другую, разгрузить основные транспортные магистрали, – сообщают в Волгоградской городской думе. – В рамках программ модернизации общественного транспорта на улицы областного центра в ближайшие два года выйдут 490 новых автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев. Продолжится развитие рельсового транспорта в южном и северном направлениях.





Общий объем финансирования программных мероприятий прогнозируется в объеме 1,4 трлн. рублей. Ожидаемые результаты - улучшение качества жизни волгоградцев за счет создания условий для достойного труда, повышения реальных доходов, обеспечения потребности в получении социальных услуг.

Отметим, что соответствие документа законодательству и правилам юридической техники подтвердили юрисконсульты правового отдела городской думы. Положительное заключение на проект решения также поступило и от Контрольно-счетной палаты Волгограда.

Напомним, в начале 2023 года губернатор Андрей Бочаров провел совещание по разработке концепции Комплексной десятилетней программы перспективного развития Волгограда. В сентябре концепция была представлена общественности. Сегодня, во время своего выступления на расширенном заседании, губернатор Андрей Бочаров подчеркнул – Волгоград должен стать комфортным для жизни и воспитания детей.