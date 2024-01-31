Расследования

Главбух ТСЖ «Равенство» в Волгограде присвоила 2,7 млн рублей квартплаты жильцов

Расследования 31.01.2024 10:54
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31.01.2024 10:54


Главный бухгалтер ТСЖ «Равенство» в Волгограде нанесла материальный ущерб товариществу собственников жилья в размере 3 миллионов рублей. Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Ольга Вихлянцева вносила в расчетные листки недостоверные сведения о завышенной заработной плате одного сотрудника, после чего разницу между причитающимися к выплате денежными средствами и указанными в данных документах присваивала себе. Таким образом, нечистоплотный финансист заработала около 266 тысяч рублей.

Но этой суммы ей показалось мало. Женщина собирала наличные жильцов, которыми они расплачивались за коммунальные услуги, забирая часть себе. Таким образом, она похитила еще около 2,7 миллионов рублей.

Краснооктябрьский районный суд отправил теперь уже бывшего главбуха в колонию общего режима на 4 года. Кроме того, с нее взыскан материальный ущерб, который она нанесла ТСЖ.

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