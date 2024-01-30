Экс-полицейский из Волгоградской области неудачно поменял работу

Новый сотрудник из Волгоградской области принес неприятности и материальные убытки фирме из Москвы. Мужчина, работавший ранее полицейским, устроился на новую работу в столице, не уведомив об этом своего бывшего работодателя.

Как пояснила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, бывший полицейский из Дубовского района переквалифицировался в сотрудника службы охраны коммерческой организации, однако при заключении трудового договора он должен был в 10-дневный срок сообщить его бывшему начальству о новом повороте в своей карьере. Однако этого сделано не было. В результате было нарушено законодательство о противодействии коррупции.



Сам бывший полицейский при этом не пострадал. А вот его новому работодателю пришлось раскошелиться. Мировой судья Ломоносовского района Москвы привлек директора организации к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. А компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

