В Волгограде на глазах у клиентов банка внезапно умер мужчина

В Дзержинском районе Волгограда накануне в офисе одного из банков по улице 8-й Воздушной Армии, 58Б на глазах у посетителей скончался мужчина, сообщает V102.RU.

— Мужчина часто приходил туда греться. В тот день он опять зашел внутрь, постоял немного. Предварительно, ему внезапно стало плохо с сердцем, он упал. К приезду медиков был уже мертв. Точную причину смерти установит экспертиза. Организована проверка, — рассказал информагентству заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Виталий Ролдугин.

Известно, что инцидент произошел 29 января в начале десятого утра. Скончавшемуся было 62 года.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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