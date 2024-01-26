Тело задушенного волгоградца месяц пролежало на пляже хутора Бобры





В Волгограде жителя Дзержинского района подозревают в убийстве своего знакомого и попытке замести следы, избавившись от тела. 32-летний Артем Носарев сегодня, 26 января, помещен районным судом под стражу.

По имеющейся на сегодня информации, убийство было совершено в микрорайоне Семь ветров 20 декабря 2023 года.

– В тот день Артем Носарев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле дома №16 на бульваре 30-летия Победы вступил в конфликт с потерпевшим и нанес ему не менее трех ударов руками по голове, – говорится в материалах дела. – После этого Носарев схватил потерпевшего за шею и стал душить до тех пор, пока последний не перестал подавать признаков жизни.

Затем, желая скрыть следы преступления, Носарев, по версии следствия, на автомобиле перевез труп убитого на берег Волги в хуторе Бобры Среднеахтубинского района, где он и пролежал больше месяца.

Тело задушенного волгоградца на пляже нашли 24 января. В тот же день преступник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве.

– Постановлением Дзержинского районного суда Волгограда Носареву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 марта. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда.