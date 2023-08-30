В Волгограде наркобарыгу осудят за смерть 17-летней студентки

В Волгограде завершено расследование уголовного дела о гибели несовершеннолетней. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, приговор суда выслушает в ближайшее время 22-летний уроженец ближнего зарубежья, по вине которого погибла девушка.По версии следствия, в ночь с 9 на 10 мая 2023 года парень, находясь в одном из заведений по улице Набережная 62-й Армии, познакомился с тремя девушками, двое из которых были несовершеннолетние.В ходе общения он предложил студенткам ради интереса попробовать запрещенное вещество, которое необходимо было забрать по месту его временного жительства в одной из гостиниц Городищенского района.Забрав сверток с наркотиками, обвиняемый совместно с девушками направился в Волгоград, где во дворе дома 4 по улице Гоголя стал склонять их попробовать запрещенное вещество. Он объяснил, как его надо употреблять и пообещал незабываемые впечатления. Поддавшись на уговоры нового знакомого, 17-летняя девушка попробовала наркотики и ей сразу стало плохо.