Происшествия

Выросло число погибших в ДТП с «УАЗом» железнодорожников под Волгоградом

Происшествия 26.01.2024 21:27
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26.01.2024 21:27


В Михайловской ЦРБ, куда госпитализировали пострадавших в сегодняшнем ДТП на трассе в Волгоградской области, скончалась 58-летняя женщина. Об этом V102.RU сообщили в комитете здравоохранения региона. Таким образом, число погибших в этой аварии выросло до двух.

- Женщина 1965 года рождения поступила в крайне тяжелом состоянии. Она скончалась, несмотря на усилия врачей в условиях реанимации. Мужчина 1967 года рождения в реанимации, состояние тяжелое. Мужчина 1983 года рождения госпитализирован в травматологическое отделение, состояние средней степени тяжести, - рассказали в облздраве.

Напомним, что ДТП произошло сегодня, 26 января, в Михайловском районе Волгоградской области на 756 км трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным, около 09.15 час. 63-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь в сторону Волгограда,  не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «УАЗ» с надписью «РЖД».

Ранее сообщалось, что на месте происшествия погиб водитель легковушки. Трое человек были доставлены в больницу. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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