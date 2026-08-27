



В Волгограде 26 августа в торжественной обстановке губернатор региона Андрей Бочаров открыл после реконструкции Привокзальную площадь. Как сообщало ИА «Высота 102», доминантой обновленного пространства стал воссозданный по эскизам 1930-х годов легендарный фонтан «Детский хоровод» – символ непокоренного Сталинграда. Возведение сооружения и реконструкция площади стали возможными благодаря участию меценатов. В том числе – компании «Синара-Девелопмент» и Благотворительного фонда «Синара».





Как отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, участие в реализации проекта по реконструкции Привокзальной площади стало для компании важной миссией, суть которой заключалась не только в обновлении пространства, но и в сохранении исторической памяти для будущих поколений.

– Мы очень ценим Волгоград – много лет работаем здесь и стремимся вносить вклад в развитие города, поддерживая значимые общественные инициативы. Этот проект предусматривал не только создание комфортного пешеходного пространства, но и реконструкцию фонтана «Детский хоровод». А это не просто благоустройство – это скорее сохранение истории нашей станы, бережное отношение к тому, что является национальным символом. Для нас важно, чтобы жители чувствовали: Волгоград меняется, но хранит героическое прошлое, ради будущих поколений, – отметил Уфимцев.





Напомним, в рамках работ специалисты заменили инженерные коммуникации и выполнили мощение пешеходных дорожек на площади. Особое внимание уделили освещению: перед вокзалом установили 73 современных энергоэффективных светодиодных элемента и 12 фонарей в стиле сталинского ампира – так удалось соединить современные технологии с исторической стилистикой пространства. Также смонтированы камеры видеонаблюдения, интегрированные в городской комплекс безопасности.

Транспортная организация площади продумана с учетом разных категорий пользователей. Обустроены заезды и зоны посадки-высадки с разделением потоков легковых автомобилей и автобусов. Для крупногабаритного транспорта выделена отдельная полоса – она рассчитана на одновременное размещение до 10 единиц и особенно востребована при прибытии туристических поездов.

Зеленый каркас территории сформирован за счет высадки более 300 крупномерных деревьев и свыше тысячи кустарников. Особое смысловое значение имеет сирень: это растение стало одним из символов послевоенного возрождения Сталинграда. Для ухода за новыми и существующими зелеными насаждениями проложен поливочный водопровод – он обеспечит приживаемость растений и поддержит зеленый облик площади в долгосрочной перспективе.

Фото: Синара-Девелопмент