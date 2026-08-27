Волгоградец пытался вывезти в Армению самолетом 10 млн рублей

Таможенники пресекли вывоз 10 миллионов рублей из России в Армению жителем Волгограда. Такую сумму наличности мужчина взял с собой, якобы для покупки автомобиля. Об этом, как сообщили в Астраханской таможне ЮТУ, 40-летний волгоградец рассказал сотрудникам таможенного поста Аэропорт Сталинград.

В ходе устного опроса пассажир сообщил, что везет наличными 10 миллионов рублей, что эквивалентно сумме более 117 тысяч долларов США. Мужчина утверждал, что ничего не знал об ограничениях на вывоз наличной валюты из России в страны ЕАЭС.

Такие ограничения введены с 1 апреля 2026 года Указом Президента РФ. Физическим лицам разрешено вывозить суммы, превышающие эквивалент 100 тысяч долларов США, но при обязательном наличии заверенных банковских выписок, подтверждающих снятие этих денег с банковского вклада.

Деньги у волгоградца изъяты. Проводится административное расследование.

Фото пресс-службы Астраханской таможни