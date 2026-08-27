Главное

ТМК получила патент на карбоновую ферму на полигоне промышленных отходов Двойная угроза ВСУ в Волгоградской области: все, что известно о тревожной ночи 24 августа Силовики задержали блогера Коваленко, снявшего пранк на Мамаевом кургане Облсуд отменил штраф пенсионеру Мухину, стрелявшему в дрон ВСУ Прецедент Мухина: КоАП РФ могут изменить после штрафа за стрельбу в дрон Украины

Актуально

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

Федеральные новости

Федеральные новости
 Диетологи назвали безопасную норму арбуза и дыни в день
Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, сколько арбуза и дыни можно съедать без вреда для здоровья. По её словам, здоровому человеку в день достаточно съедать до 500 граммов любой из этих...
Федеральные новости
 Ростовчанин устроил пожар на АЗС, тайно наливая бензин в канистру
На автозаправочной станции на улице Особенной в Ростове-на-Дону произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при обращении с топливом, сообщает Привет-Ростов. Инцидент случился, когда мужчина...
Общество

Волгоградец пытался вывезти в Армению самолетом 10 млн рублей

Общество 27.08.2026 13:21
0
27.08.2026 13:21


Таможенники пресекли вывоз 10 миллионов рублей из России в Армению жителем Волгограда. Такую сумму наличности мужчина взял с собой, якобы для покупки автомобиля. Об этом, как сообщили в Астраханской таможне ЮТУ, 40-летний волгоградец рассказал сотрудникам таможенного поста Аэропорт Сталинград.

В ходе устного опроса пассажир сообщил, что везет наличными 10 миллионов рублей, что эквивалентно сумме более 117 тысяч долларов США. Мужчина утверждал, что ничего не знал об ограничениях на вывоз наличной валюты из России в страны ЕАЭС. 

Такие ограничения введены с 1 апреля 2026 года Указом Президента РФ. Физическим лицам разрешено вывозить суммы, превышающие эквивалент 100 тысяч долларов США, но при обязательном наличии заверенных банковских выписок, подтверждающих снятие этих денег с банковского вклада. 

Деньги у волгоградца изъяты. Проводится административное расследование.

Фото пресс-службы Астраханской таможни

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.08.2026 15:13
Общество 27.08.2026 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2026 14:56
Общество 27.08.2026 14:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.08.2026 14:56
Общество 27.08.2026 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2026 14:35
Общество 27.08.2026 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2026 14:08
Общество 27.08.2026 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2026 13:48
Общество 27.08.2026 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2026 13:21
Общество 27.08.2026 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2026 12:22
Общество 27.08.2026 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2026 12:21
Общество 27.08.2026 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2026 11:55
Общество 27.08.2026 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2026 11:08
Общество 27.08.2026 11:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2026 10:51
Общество 27.08.2026 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2026 10:14
Общество 27.08.2026 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2026 10:12
Общество 27.08.2026 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.08.2026 08:47
Общество 27.08.2026 08:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:36
В Волгограде к выборам в ГД РФ напечатают свыше 3,5 млн бюллетенейСмотреть фотографии
16:29
В Волгограде пожарные локализовали крупный ландшафтный пожар на ТулакаСмотреть фотографии
15:13
Бочаров провел прием граждан: какие вопросы задали волгоградцыСмотреть фотографии
14:56
«Это сохранение истории нашей страны»: меценаты – о реконструкции Привокзальной площади в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:56
Гигантское колесо обозрения в ЦПКиО становится полупрозрачнымСмотреть фотографии
14:35
Волгоградская область направила очередную партию дронов на СВОСмотреть фотографии
14:08
Суд в Волгограде развел участника СВО с ограбившей его фиктивной женойСмотреть фотографии
14:07
«Каждый суд пьем таблетки»: «новым фермерам» отказали в праве распоряжаться землей волгоградских пенсионеров без их согласияСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцам раскрыли суть послания из капсулы времени на Привокзальной площадиСмотреть фотографии
13:21
Волгоградец пытался вывезти в Армению самолетом 10 млн рублейСмотреть фотографии
12:30
Под Волгоградом осудили менеджера ПВЗ Wildberries за присвоение товараСмотреть фотографии
12:22
Следователи СК отправили из Волгограда гуманитарный груз в зону СВОСмотреть фотографии
12:21
Для волгоградок с детьми до 3 лет работодатели отменят испытательные срокиСмотреть фотографии
11:55
От туалетов до кабинетов: мэрию Волгограда готовят к ремонту за 6,7 млнСмотреть фотографии
11:22
Диетологи назвали безопасную норму арбуза и дыни в деньСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде количество задерживающихся авиарейсов выросло до 15Смотреть фотографии
11:02
Ростовчанин устроил пожар на АЗС, тайно наливая бензин в каниструСмотреть фотографии
10:55
У волгоградцев остался всего день на уплату важных налоговСмотреть фотографии
10:51
СФР напомнил волгоградцам срок изменения набора соцуслугСмотреть фотографии
10:38
Водитель семерки погиб в ДТП с минивэном под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде разыскивают таинственно пропавшего таксистаСмотреть фотографии
10:12
Цеха с БПЛА, комбинаты и НПЗ: ВС РФ раскрыли подробности массированного удара по УкраинеСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом пострадал мужчина и ребенок после наезда иномарки на световую опоруСмотреть фотографии
09:55
Непростой выезд для «Ротора»: превью матча 9‑го тура против «Спартака»Смотреть фотографии
09:12
ВС РФ нанесли мощный удар по заводам, портам и складам на УкраинеСмотреть фотографии
08:47
Военный ансамбль споет на литургии в храме ВолжскогоСмотреть фотографии
08:38
Отпуск на море резко подешевел для волгоградцев к концу летаСмотреть фотографии
08:27
Атаку с 267 дронами ВСУ отбили в Волгоградской области и 13 регионах РФСмотреть фотографии
07:52
Нюансы сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2027 году довели до волгоградцевСмотреть фотографии
07:29
Утверждён календарь и состав участников Кубка России по гандболу. «Каустик» начнёт свой путь с 1/16 финалаСмотреть фотографии
 