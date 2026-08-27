



26 августа в Волгограде в рамках торжественного открытия после благоустройства нового сквера на Привокзальной площади организаторы заложили «капсулу времени», которую должны будут вскрыть через 19 лет, в 2045 году. Организаторы мероприятия приоткрыли тайну послания будущим поколениям волгоградцев. Ознакомиться с содержимом письма горожане должны в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Мы живём на одной земле, но нас разделяет время. Мы свято чтим нашу историю, заботимся о природе нашего края, бережём его культурное достояние, переданное нам нашими предками. Мы ценим достижения науки и искусства, свято храним память о подвиге Героев Сталинграда и очень любим наш город на Волге! Нас объединяет одна общая мечта — сделать наш город лучше, - говорится в документе. – Мы, волгоградцы 2026 года, отправляем наше послание в будущее. Мы искренне верим, что и через десятилетия в нашем городе будут жить и трудиться достойные люди, которые вкладывают все свои силы и энергию в созидание прекрасного будущего нашего любимого города.

Также будущие поколения призываются уважать труды тех, кто создавал город в его современном виде, и продолжать заложенные традиции.

Кроме того, среди заветов волгоградцы 2026 года оставили своим приемникам призыв почитать славную историю родного края, сохранять природу, развивать город:

– Всегда помните, что истинная ценность Сталинграда-Волгограда — это люди, а его будущее — это мы, дети. Сделайте всё возможное, чтобы и ваше послание через годы смогли прочесть будущие поколения юных волгоградцев. Не забывайте дела тех, кто трудился и созидал во благо любимого города, помните и продолжайте традиции своих предков. Чтите историю родного края и Героев нашего Отечества! Судьба нашего государства, нашей страны — великой России — неразрывно связана с Победой в Сталинградской битве! Сохраните наш общий город и продолжайте мечтать! Ведь именно вам открывать новые славные страницы в истории города-героя! Помните, что Сталинград — это Родина нашей Великой Победы!