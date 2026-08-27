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От туалетов до кабинетов: мэрию Волгограда готовят к ремонту за 6,7 млн

Общество 27.08.2026 11:55
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27.08.2026 11:55


В Волгограде планируют отремонтировать здание администрации города. Как сообщается на сайте госзаказов, объявлен электронный аукцион на оказание услуг по содержанию объекта культурного наследия регионального значения «Царицынский госбанк», расположенного на улице Володарского,5, где в настоящее время располагается мэрия. 

Начальная стоимость контракта составляет 6,7 миллиона рублей. За эту сумму планируется капитально отремонтировать ряд помещений и кабинетов администрации города на первом этаже. В частности, ремонт коснется тамбура, лестничных маршей, туалетов и ряда кабинетов. Так, в туалетах установят новую сантехнику вместо старой. В некоторых помещениях заменят потолки на натяжные, сделают откосы, выровняют стены для последующей окраски, в других – поклеят обои. 

В четырнадцати кабинетах приведут в порядок полы, обновят плинтусы, а также выполнят электротехнические работы – установят новые розетки и светильники. 

В техническом задании содержится также пункт о замене дверей и о более мелких работах – например, о замене электронного замка в кабинете №5. 

Итоги аукциона пока не подведены. 

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