Волгоградцы 28 августа увидят Осетровую Луну с частичным затмением





В ночь с 27 на 28 августа волгоградцы при благоприятной погоде смогут наблюдать редкое астрономическое явление – частное лунное затмение, которое совпадет с августовским полнолунием, известным как Осетровая Луна. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», тень Земли закроет до 96% диска, придав спутнику красноватый оттенок.

Напомним, название «Осетровая Луна» пришло от коренных народов Северной Америки — алгонкинов. В августе, когда на небе появлялась полная Луна, в Великих озерах начинался активный лов осетра – рыбы, считавшейся символом изобилия.

Полнолуние можно будет увидеть в течение трех ночей подряд: уже сегодня и до утра 29 августа. Полностью освещенный диск появится над горизонтом после заката, а максимальная фаза затмения, когда тень Земли закроет 96% поверхности Луны, наступит 28 августа в 07:12–07:13 по московскому времени.

В полной мере насладиться зрелищем жителям Волгограда и области не удастся: затмение будет лучше всего видно в западных районах России. В Волгограде Луна на момент максимума уже будет близка к заходу за горизонт, поэтому наблюдатели смогут увидеть лишь начальную фазу частичного погружения в тень. Тем не менее при ясном небе в юго-западной части горизонта у волгоградцев есть шанс увидеть окрашивание спутника.

Совпадение августовского полнолуния с глубоким частным затмением в следующий раз прогнозируется 31 декабря 2028 года.