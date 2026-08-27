Следователи СК отправили из Волгограда гуманитарный груз в зону СВО





Сотрудники Среднеахтубинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области совместно с представителями районной прокуратуры и благотворительного фонда «Вместе мы сила» сформировали и отправили очередной гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции.

Как сообщает Volganet.net со ссылкой пресс-службу СУ СКР, в состав помощи вошли мототехника, необходимые электроприборы и продукты питания. Сбор вещей осуществлялся с учетом конкретных запросов военнослужащих и их подразделений.





Ведомство продолжает оказывать адресную поддержку бойцам на передовой, участвуя в формировании и отправке гуманитарных грузов на регулярной основе.



