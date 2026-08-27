Под Волгоградом осудили менеджера ПВЗ Wildberries за присвоение товара

В Волгоградской области виновной в присвоение товара на сумму почти 300 тысяч рублей признана менеджер пункта выдачи Wildberries. Преступления она совершала в период с мая по декабрь 2025 года в ПВЗ, расположенном в городе Фролово.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, подсудимую приговорили по уголовной статье к штрафу в размере 100 тысяч рублей. При вынесении приговора суд учел, что сотрудница ПВЗ полностью возместила ущерб компании.

Установлено, что она присвоила себя более 300 наименований различных товаров, в числе которых были одежда, обувь, ювелирные украшения, бытовая техника, косметика и т.д. Сотрудница оформляла фиктивные возвраты, списывала товары из системы учета и забирала их себе.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото сгенерировано ИИ