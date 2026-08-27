



В Волгоградской области торжественные линейки 1 Сентября пройдут в очной форме с участием родителей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на профильный комитет обладмина.

Как уточняют в ведомстве, мероприятия в школах организуют с соблюдением всех мер комплексной безопасности.

– Торжественная линейка начнется с выноса и поднятия Государственного флага России, исполнения гимна. В церемонии будут участвовать школьники, представители родительского сообщества, педагоги, а также почетные гости, – заверили в Облкомобразования.

Ранее вопросы обеспечения комплексной безопасности на территории региона в преддверии Дня знаний были рассмотрены на совместном заседании оперштаба, АТК и координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Андрей Бочаров.

Отметим, что администрации учебных заведений будут ориентироваться на погодные условия. Поэтому корректировки при проведении линеек 1 Сентября все же не исключены.