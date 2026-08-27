



В Городищенском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chevrolet Tahoe. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария случилась на 934-м км ФАД Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, 65-летний водитель иномарки с прицепом «Спутник» не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и совершил наезд на опору освещения.

В результате столкновения водитель и 9-летний пассажир были госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области