ВС РФ нанесли мощный удар по заводам, портам и складам на Украине

Массированный удар высокоточным оружием нанесли ВС РФ по объектам ВПК на Украине. По данным Минобороны, применялось оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны.

Поражены различные объекты ВПК, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры в городах Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовка.

Армия России продолжает планомерно бить по портовой инфраструктуре ВСУ. Поражены такие объекты в портах «Одесса», «Черноморск» и «Рени», через которые доставлялись грузы военного назначения и ГСМ. Удар нанесен и по объектам энергетики, обеспечивающие ресурсом порты в Одесской области.

Фото Минобороны РФ (архив)