Ростовчанин устроил пожар на АЗС, тайно наливая бензин в канистру





На автозаправочной станции на улице Особенной в Ростове-на-Дону произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при обращении с топливом, сообщает Привет-Ростов.

Инцидент случился, когда мужчина попытался тайно налить бензин в обычную белую пластиковую канистру, которая не предназначена для хранения горючих жидкостей. Во время заправки емкость воспламенилась, и огонь перекинулся на припаркованный рядом автомобиль.

Пожарные расчёты оперативно прибыли на место происшествия, ликвидировать возгорание помогали также прибывшие мотоциклисты и сотрудники полиции. Работа автозаправочной станции была временно приостановлена.

Специалисты напоминают, что хранить и переливать бензин можно только в специально предназначенные для этого канистры.