



На обновлённой Привокзальной площади Волгограда введена новая организация дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, теперь подъезд к железнодорожному вокзалу стал удобнее для жителей и туристических групп за счет оборудованной зоны посадки и высадки с разделением потоков легковых машин и автобусов.

Для туристических автобусов выделена отдельная полоса, рассчитанная на одновременную стоянку до 10 машин. Легковой транспорт также может останавливаться на специально отведённой полосе для посадки-высадки пассажиров.

Водителей просят внимательно следить за знаками и следовать разметке – теперь на участке также организована видеофиксация нарушений.

Для длительного хранения автомобилей оборудованы платные парковки в пешей доступности от вокзала – на улицах Гоголя, Коммунистической и Володарского. На двух последних улицах парковка работает в тестовом режиме: штрафы за неоплату пока не взимаются.

О том, как преобразилась площадь перед железнодорожным вокзалом Волгограда, 26 августа рассказывали корреспонденты ИА «Высота 102».