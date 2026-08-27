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«Каждый суд пьем таблетки»: «новым фермерам» отказали в праве распоряжаться землей волгоградских пенсионеров без их согласия

Расследования 27.08.2026 14:07
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27.08.2026 14:07


Сегодня, 27 августа, Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда, отказавшего передавать аренду земельных паев АО «Перегрузненское», принадлежащих супружеской чете пенсионеров и АО «Аксайское». Другими словами, апелляционная инстанция подтвердила права пайщиков самим решать, кому и на каких условиях передавать свою землю для обработки. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, как руководство АО «Перегрузненское» затеяло судебные тяжбы с селянами, чью землю это хозяйство ранее обрабатывало по договорам аренды. Однако условия, которые предлагали в «Перегрузненском» в качестве арендной платы, перестали устраивать людей. В частности, селянам могли привезти гнилую солому. Кроме того, жителей возмущало отношение к ним со стороны фермеров, зарабатывающих на их земле  немалые деньги. Пайщики месяцами не могли встретиться с руководством, не получали отклика  на житейские просьбы и жаловались на грубость сотрудников хозяйства. 

В итоге люди решили забрать свои паи у арендатора и стали искать других фермеров и, не мудрено, что быстро таких нашли. В АО «Аксайское» селянам предложили более выгодные условия арендных договоров, что вполне устроило людей, и любую помощь, которая часто требуется жителям села. 


Однако  в АО «Перегрузненское» посчитали, что имеют право и дальше продолжать пользоваться паями селян, и закидали пайщиков судебными исками с требованием возместить им якобы понесенные расходы на обработку земли, а также признать недействительными заключенные людьми договоры аренды с АО «Аксайское». 

Иски были направлены в отношении пожилых людей, инвалидов, а также двух сестер, матерей участников СВО, одна из которых потеряла сына на линии соприкосновения. Ранее ИА «Высота 102» в публикации «Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров» сообщало, что Волгоградский областной суд признал законным решение Октябрьского районного суда по иску АО «Перегрузненское» к Галине Мацнар и Светлане Яковлевой, отказавшим  истцам в признании недействительными заключенных женщинами договоров аренды земли с АО «Аксайское». Это при том, что сестры получили паи по наследству после смерти их матери и даже не вступали ни в какие договорные отношения  с АО «Перегрузненское». Женщины рассказывали корреспонденту ИА «Высота 102», что жили несколько месяцев в состоянии стресса, не понимая, какие могли быть к ним претензии со стороны фермеров, которые почему-то посчитали, что имеют право распоряжаться чужой собственностью. Сестры переживали боль от потери близкого человека, волновались за члена своей семьи, который в настоящее время защищает Родину, и вынуждены были при этом отбиваться от нападок руководства «Перегрузненское», желающих получить их землю. 

На заседание в Волгоградский областной суд из зоны СВО даже вынужден был приехать сын Галины Мацнар, чтобы защитить  маму и свою родную землю от странных претензий. О его позиции информагентство рассказывало в публикации «Буду вынужден писать президенту».

Тогда Волгоградский областной суд отказал АО «Перегрузненское» в исковых требованиях, подтвердив право пайщиков самим решать, кому и на каких условиях передавать для обработки свою землю. 


В подобной ситуации оказались и супруги-пенсионеры Ачуевы, проживающие в селе Перегрузное. Корреспонденты ИА «Высота 102» еще в мае встретились с пожилыми людьми, которые рассказали о появившихся к ним необоснованных претензиях со стороны бывших арендаторов  после того, как они передали свои паи АО «Аксайское». 

Иски к пенсионерам с требованием компенсации огромных для селян сумм, которые якобы были потрачены на обработку их паев, и возмещения неполученной выгоды, отразились на самочувствии и без того нездоровых супругов. Николай Васильевич, в частности, страдает онкологией, а Наталья Николаевна – гипертонией и сердечными заболеванием. После получения иска у пенсионерки случилось обострение болезней, в связи с  чем ее пришлось экстренно госпитализировать. Как рассказывала Наталья Николаевна, теперь она вынуждена тратить еще больше денег на лекарства. А из-за ареста счетов приставами по иску АО «Перегрузненское» Николай Васильевич не мог поехать на плановый прием в онкологический диспансер. Даже поездки в районный суд на заседания супругам давались нелегко – и из-за состояния здоровья, и из-за отсутствия общественного транспорта, связывающего село Перегрузное с рабочим поселком Октябрьский. 

Когда Наталья Николаевна узнала о результатах сегодняшнего рассмотрения апелляционной жалобы АО «Перегрузненское», которому отказали в переводе прав на паи пенсионеров от АО «Аксайское», женщина выдохнула с облегчением. Однако она призналась, как тяжело ей даются эти переживания. 

– Каждый раз перед судом мы с мужем пьем  таблетки – сил уже не остается. Когда они, наконец, оставят нас в покое? Когда мы предлагали АО «Перегрузненское» пересмотреть условия арендной платы, мы получили отказ. После этого мы нашли других арендаторов. Это же наше право, но наши бывшие арендаторы почему-то считают по-другому. Теперь они судятся с больными и хромыми, и совести у них, похоже, не осталось, – с горечью констатирует пенсионерка. 

К слову, на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы на решение районного суда по иску АО «Перегрузненское» к Галине Мацнар и Светлане Яковлевой представитель акционерного общества заявил, что руководство готово принять условия пайщиков по размеру арендной платы, от чего ранее в организации отказывались. Но люди уже не хотят иметь никаких дел с фермерами, которые выбрали такой путь «переговоров» – через суды и заявления в полицию на «непокорных» пайщиков.

Между тем, как ранее сообщало ИА «Высота 102», судебные процессы, инициированные «новыми фермерами» в отношении селян, продолжаются. Лишь по некоторым искам решения судов, отказавших АО «Перегрузненское» в возвращении паев в их пользование, вступили в законную силу. Но часть пайщиков вынуждена до сих пор жить в состоянии стресса и отбиваться от претензий «зарвавшихся» арендаторов. 

Мало того, АО «Перегрузненское» после выхода публикации «Кошмарят! И нет никакой управы» судится еще и с журналистами ИА «Высота 102», которые встали на защиту бывших пайщиков сельхозорганизации, просивших помощи в отстаивании их законных прав распоряжаться своей землей. Фермеры, которые тратят кучу сил и времени на судебные тяжбы с пенсионерами, инвалидами и матерями участников СВО, посчитали публикацию с рассказами людей о ситуации, в которой они оказались, ударом по репутации организации. 7 сентября в арбитражном суде Волгоградской области состоится первое заседание по иску обиженных «новых фермеров».

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