Сегодня, 27 августа, Волгоградский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда, отказавшего передавать аренду земельных паев АО «Перегрузненское», принадлежащих супружеской чете пенсионеров и АО «Аксайское». Другими словами, апелляционная инстанция подтвердила права пайщиков самим решать, кому и на каких условиях передавать свою землю для обработки.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, как руководство АО «Перегрузненское» затеяло судебные тяжбы с селянами, чью землю это хозяйство ранее обрабатывало по договорам аренды. Однако условия, которые предлагали в «Перегрузненском» в качестве арендной платы, перестали устраивать людей. В частности, селянам могли привезти гнилую солому. Кроме того, жителей возмущало отношение к ним со стороны фермеров, зарабатывающих на их земле немалые деньги. Пайщики месяцами не могли встретиться с руководством, не получали отклика на житейские просьбы и жаловались на грубость сотрудников хозяйства.

В итоге люди решили забрать свои паи у арендатора и стали искать других фермеров и, не мудрено, что быстро таких нашли. В АО «Аксайское» селянам предложили более выгодные условия арендных договоров, что вполне устроило людей, и любую помощь, которая часто требуется жителям села.





Однако в АО «Перегрузненское» посчитали, что имеют право и дальше продолжать пользоваться паями селян, и закидали пайщиков судебными исками с требованием возместить им якобы понесенные расходы на обработку земли, а также признать недействительными заключенные людьми договоры аренды с АО «Аксайское».

Иски были направлены в отношении пожилых людей, инвалидов, а также двух сестер, матерей участников СВО, одна из которых потеряла сына на линии соприкосновения. Ранее ИА «Высота 102» в публикации «Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров» сообщало, что Волгоградский областной суд признал законным решение Октябрьского районного суда по иску АО «Перегрузненское» к Галине Мацнар и Светлане Яковлевой, отказавшим истцам в признании недействительными заключенных женщинами договоров аренды земли с АО «Аксайское». Это при том, что сестры получили паи по наследству после смерти их матери и даже не вступали ни в какие договорные отношения с АО «Перегрузненское». Женщины рассказывали корреспонденту ИА «Высота 102», что жили несколько месяцев в состоянии стресса, не понимая, какие могли быть к ним претензии со стороны фермеров, которые почему-то посчитали, что имеют право распоряжаться чужой собственностью. Сестры переживали боль от потери близкого человека, волновались за члена своей семьи, который в настоящее время защищает Родину, и вынуждены были при этом отбиваться от нападок руководства «Перегрузненское», желающих получить их землю.

На заседание в Волгоградский областной суд из зоны СВО даже вынужден был приехать сын Галины Мацнар, чтобы защитить маму и свою родную землю от странных претензий. О его позиции информагентство рассказывало в публикации «Буду вынужден писать президенту».

Тогда Волгоградский областной суд отказал АО «Перегрузненское» в исковых требованиях, подтвердив право пайщиков самим решать, кому и на каких условиях передавать для обработки свою землю.





В подобной ситуации оказались и супруги-пенсионеры Ачуевы, проживающие в селе Перегрузное. Корреспонденты ИА «Высота 102» еще в мае встретились с пожилыми людьми, которые рассказали о появившихся к ним необоснованных претензиях со стороны бывших арендаторов после того, как они передали свои паи АО «Аксайское».

Иски к пенсионерам с требованием компенсации огромных для селян сумм, которые якобы были потрачены на обработку их паев, и возмещения неполученной выгоды, отразились на самочувствии и без того нездоровых супругов. Николай Васильевич, в частности, страдает онкологией, а Наталья Николаевна – гипертонией и сердечными заболеванием. После получения иска у пенсионерки случилось обострение болезней, в связи с чем ее пришлось экстренно госпитализировать. Как рассказывала Наталья Николаевна, теперь она вынуждена тратить еще больше денег на лекарства. А из-за ареста счетов приставами по иску АО «Перегрузненское» Николай Васильевич не мог поехать на плановый прием в онкологический диспансер. Даже поездки в районный суд на заседания супругам давались нелегко – и из-за состояния здоровья, и из-за отсутствия общественного транспорта, связывающего село Перегрузное с рабочим поселком Октябрьский.