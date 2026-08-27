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Федеральные новости

Федеральные новости
 Диетологи назвали безопасную норму арбуза и дыни в день
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Федеральные новости

Диетологи назвали безопасную норму арбуза и дыни в день

Федеральные новости 27.08.2026 11:22
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27.08.2026 11:22


Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, сколько арбуза и дыни можно съедать без вреда для здоровья. По её словам, здоровому человеку в день достаточно съедать до 500 граммов любой из этих ягод. Однако есть бахчевые ежедневно не стоит – это может привести к отекам и нарушению обмена веществ.

Как передает ИА «Живая Кубань», специалист подчеркнула и полезные свойства арбуза: этот продукт невозможно подделать, он полностью натуральный. Но даже у такого природного лакомства есть ограничения, и важно помнить об умеренности.

Врач-терапевт Ольга Чистик предостерегает, что арбуз и дыня подходят не всем. В первую очередь стоит ограничить их количество людям с диабетом второго типа из-за высокого гликемического индекса. Также осторожнее быть нужно при заболеваниях почек: большое количество жидкости и калия создает дополнительную нагрузку на организм. Еще одна группа риска – люди, страдающие от метеоризма или синдрома раздраженного кишечника: арбуз и дыня содержат FODMAP-углеводы, которые могут усиливать неприятные симптомы.

Особые рекомендации касаются дыни: ее советуют есть отдельно от основного приема пищи, выдерживая паузу не менее часа. Дело в том, что дыня переваривается быстрее продуктов с большим количеством белков и жиров. При сочетании с тяжелой пищей она может вызвать брожение и дискомфорт. Арбуз в этом плане менее требователен, но его тоже лучше не смешивать с тяжелыми блюдами.

При этом летом можно не выбирать что-то одно. Как отмечает Ольга Чистик, арбуз лучше восполняет потерю жидкости, а дыня дает организму больше витаминов и других полезных веществ. Так что в сезон можно включать в рацион оба продукта.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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