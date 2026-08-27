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В Волгограде запроектируют реверсивное движение на подземном участке СТ

Общество 27.08.2026 17:02
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27.08.2026 17:02


В Волгограде объявили о поиске подрядной организации, готовой спроектировать капремонт контактной сети скоростного трамвая. Работы охватят самый сложный подземный участок в границах ул. Землянского и станции «Ельшанка», а также разворотное кольцо на площади Чекистов.

Разрабатываемый документ должен учитывать необходимость замены 15,9 км контактной сети, а также 16,5 км воздушных линий электропередачи, питающих инфраструктуру. На разворотном кольце «пл. Чекистов» должны быть также заменены опоры.

Перед подрядной организацией поставлена сложная задача спроектировать обновление таким образом, чтобы сохранить хотя бы частичное движение трамваев даже во время ремонта. Для этого планируется применить технологию, которая позволяет организовать реверсивное движение без обесточивания всей линии.

Отметим, на разработку проекта из бюджета выделено 11,4 млн рублей. Подрядчика отберут по итогу открытого конкурса на следующей неделе. Разработать пакет документов организации предстоит в сжатые сроки до конца 2026 года. Сроки реализации самого ремонта в настоящее время неизвестны.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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