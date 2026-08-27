



В Волгограде завершили монтаж архитектурной подсветки на Комсомольском путепроводе. Как сообщает администрация Волгограда, ранее на объекте провели комплекс восстановительных работ, а теперь конструкция заиграла новыми красками, украшая вечерний облик города.





В мэрии уточнили, что система освещения состоит из 218 статических светодиодных светильников. Интеллектуальное управление позволяет программировать до восьми различных сценариев, благодаря чему путепровод может менять цветовую гамму и динамику в зависимости от городских событий и праздников.





Подсветка включается автоматически синхронно с наружным освещением и работает ежедневно. Яркое световое оформление хорошо заметно как для водителей, так и для пешеходов.

Как отмечают волгоградцы, наблюдавшие за преображением моста, благодаря ночной подсветке, он как будто парит в воздухе. Расположенные под основанием путепровода светодиоды придают его облику невесомость.

Напомним, накануне в Волгограде состоялось открытие Привокзальной площади, расположенной в непосредственной близости с Комсомольским мостом. Доминантой обновленного пространства стал воссозданный по эскизам 1930-х годов легендарный фонтан «Детский хоровод» – символ непокоренного Сталинграда.