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Федеральные новости
 Минобороны РФ сообщило о точных ударах по объектам ВПК Украины и морским портам 27 августа
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В течение 27 августа под ударами оказались предприятия, логистические центры, морские порты и суда, используемые в интересах...
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Федеральные новости

Минобороны РФ сообщило о точных ударах по объектам ВПК Украины и морским портам 27 августа

Федеральные новости 27.08.2026 19:21
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27.08.2026 19:21


Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В течение 27 августа под ударами оказались предприятия, логистические центры, морские порты и суда, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

В Киевской области ударные беспилотники поразили два ключевых объекта. Это, по данным Минобороны РФ, промышленное предприятие в селе Великая Александровка (ООО «Укрдефенс Кампани»), которое занималось производством наземных роботизированных комплексов «Лють» и дистанционно управляемых модулей «Хижак».

Второй объект, по которому российские военные нанесли точный удар, – транспортно-логистический центр в городе Бровары (комплекс «Равен Украина»), использовавшийся для хранения и распределения комплектующих для беспилотников, в том числе самолетного типа.

В портовой инфраструктуре Одесской области также зафиксированы поражения. В порту Измаил уничтожен танкер, разгружавший горюче-смазочные материалы, и два топливных резервуара для ВСУ. В порту Одесса уничтожено семь хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения украинских войск.

Кроме того, в Одесском порту поражен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов.

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