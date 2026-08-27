Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал недействительным брак 40-летнего участника СВО с ровесницей, поскольку был заключен обманом. Иск в интересах военнослужащего подала прокуратура Волжского, которая проводила проверку по этой ситуации.

Установлено, что супруги вместе не проживали и общее хозяйство не вели. Как пояснил сам участник СВО, брак был заключен в августе 2025 под воздействием обмана по инициативе женщины, которую после бракосочетания он не видел. Отношения с ней мужчина также не поддерживал.

Позднее военнослужащий получил ранение на СВО и оказался в госпитале. В этот период он обнаружил, что фиктивная супруга завладела его банковской картой и похитила все сбережения. По данному факту инициировано уголовное преследование.