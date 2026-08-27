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Общество

Волгоградка нашла награды ветеранов ВОВ на прилавке в Англии

Общество 27.08.2026 21:01
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27.08.2026 21:01


Уроженка Волгоградской области, уже около десяти лет проживающая в Англии, сделала удивительную находку в благотворительном магазине. Среди прочих вещей она обнаружила на прилавке юбилейные медали времен СССР с наградными документами и не смогла пройти мимо – выкупила их, чтобы попытаться вернуть законным владельцам или их родственникам. Об этом сообщает газета «Ударник» Старополтавского района.

Как сообщают журналисты, документы сохранили имена всех награждённых. Теперь Елена и редакция издания просят откликнуться всех, кто может помочь найти семьи этих людей.

Вот кому принадлежали медали:

– Михаил Елизарович Бабиченко – медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»;

– Григорий Трофимович Шматков – медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

– Владимир Терентьевич Борисенко – медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

– Георгий Иванович Щербаков – медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Отметим, что о том, как награды могли оказаться в Англии и попасть на прилавок магазина, Елене выяснить не удалось. По словам владельца лавки, судьбой предметов, которые ему приносят, он не интересуется. 

Если вам знакомы эти фамилии или вы знаете, где могут жить родственники награждённых, свяжитесь с редакцией газеты «Ударник» по номеру +7 (84493) 4-41-01. Медали ждут своих героев.

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