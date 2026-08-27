Атаку с 267 дронами ВСУ отбили в Волгоградской области и 13 регионах РФ

ВСУ направили минувшей ночью 267 БПЛА самолетного типа на регионы России, в числе которых была и Волгоградская область. По данным Минобороны, все смертоносные воздушные аппараты перехвачены и уничтожены.

ПВО этой ночью работала также в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что в Волгоградской области на протяжении 10 часов действовала беспилотная опасность. Закрывался аэропорт.