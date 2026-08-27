



Для сотрудниц с ребенком до трех лет должен быть завершен действующий испытательный срок до 1 сентября. Как сообщил ТАСС член комитете Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, с сентября вступает в силу закон, запрещающий работодателям назначать испытательный срок женщине, воспитывающей ребенка в возрасте до трех лет.

Ранее данное правило распространялось для сотрудниц с ребенком до 1,5 лет.

– Если испытательный срок для сотрудницы с ребенком до трех лет начался до вступления закона в силу, он должен быть завершен до 1 сентября. Продолжение испытательного срока после 1 сентября будет считаться незаконным, – пояснила Стенякина.

Депутат отметила, что матери необходимо заново выстраивать домашний и рабочий график, совмещая заботу о ребенке с профессиональными обязанностями. В связи с этим ей нужны гарантии, что работодатель спустя несколько месяцев не откажет ей в долгосрочном трудоустройстве без объяснения причин, ссылаясь на испытательный срок.

Новый закон был разработан в рамках партийной программы «Единой России» по поддержке материнства и созданию благоприятных условий для рождения и воспитания детей. По словам авторов, мера особенно актуальна для мам, которые возвращаются к работе после длительного перерыва.

Теперь работодатели будут обязаны принимать на работу сотрудниц без испытательного срока сразу. Ранее аналогичная норма уже начала действовать с 1 сентября 2026 года для женщин с детьми до трёх лет, но теперь её предлагают закрепить более чётко.