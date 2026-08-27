



В Волгоградской области с 2017 года предприятия направили на цифровую трансформацию порядка 12 млрд рублей. Несмотря на непростые экономические условия, организации активно внедряют в свою работу технологии дополненной реальности, роботизируют линии и внедряют ИИ. Совершая цифровой рывок, компании предпочитают делать ставку на отечественные наработки.

Вопрос выживания

Для одного из крупнейших в регионе агропромышленных холдингов «Сады Придонья» цифровизация стала важнейшим направлением. Дополнительным импульсом для этого стал уход из России западных производителей. Организации ранее предоставляли волгоградскому переработчику фруктов услуги по формированию регламентов обслуживания высокотехнологичных производственных линий, однако затем отказались поддерживать конвейеры. Выходом стала разработка собственной системы технического обслуживания оборудования. Программный комплекс развернули с использованием разработок «1С: Предприятие».

– Мы не просто внедрили новую программу, мы изменили философию работы. Раньше мы действовали реактивно: сломалось – чиним. Теперь система сама подсказывает, когда оборудованию нужен сервис. Это экономит миллионы и гарантирует качество продукта, – рассказал руководитель группы по цифровизации индустриального производства компании Александр Скамбрычий.

Реализуемый проект затронул 27 технологичных линий, а к концу 2026 года число производственных систем, находящихся под автоматизированным контролем программного сервиса, вырастет до 29. Уже сейчас программа следит за обслуживанием 10 тыс. технических единиц.





Примечательно, что разработанный «Садами Приданья» собственный программный комплекс, в отличии от зарубежных аналогов, полностью учитывает специфику предприятия, а также способен работать с широким спектром производителей оборудования, в том числе аппаратными комплексами из России, Китая, Турции, Швейцарии, Швеции, Италии. Также компания по желанию без труда может самостоятельно масштабировать и дорабатывать платформу, которая уже сейчас помимо обслуживания оборудования интегрирована в системы энергетики, логистики и управления предприятием, что ощутимо повышает финансовую эффективность.

Следующим шагом на пути цифровизации холдинга, станет еще более амбициозная задача – создание единого цифрового контура, который бы аккумулировал планы, онлайн данные с производственных линий и данные обо всех процессах. На перевод в цифру завод в целом планирует потратить прядка 100 млн рублей.

Химия данных и киберспорт вместо перекуров

Ещё одно волгоградское предприятие – передовик внедрения цифровых технологий – завод «Волжский Оргсинтез». Гигант производит специализированные химические компоненты, которые востребованы в металлургии, горнодобывающей промышленности и в сельском хозяйстве. Специфика предприятия диктует особые требования к стерильности и скорости мониторинга технологических процессов. Поэтому на заводе внедрена тотальная цифровизация.

Специалистами разработана виртуальная среда, куда со всех узлов и линий стекается актуальная информация о работе оборудования, протекаемых процессах, что позволяет системе автоматически анализировать и управлять всем производством. Естественно за работой комплекса параллельно следит оператор. При любом сбое автоматика мгновенно блокирует подачу сырья.

Примечательно, что проникает цифровизация не только в производственные процессы, но и быт работников. Предприятие стало участником федерального киберспортивного турнира «Битва заводов». Работники сразились с коллегами в игре «Мир танков».

– Заводы становятся высокотехнологичными центрами. Стремление сотрудников проявить себя в киберспорте — это азарт профессионалов, привыкших побеждать в технологиях, - подчеркнул директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО, выступившего в качестве организатора турнира.

Набивать шишки – теперь виртуально

На ещё одном крупном волгоградском предприятии «Волжский трубный завод» внедрён полный контур цифровых технологий. Компания входит в холдинг ТМК, который с 2020 года развивает собственный IT-кластер. Специалисты разрабатывают для предприятий оригинальные программные решения, полностью закрывающие потребность в цифровизации.

Так, системы управления и технического контроля, сбора и анализа данных, обслуживания оборудования, унификации, прослеживания и проверки качества, продажи выпускаемой продукции уже реализованы и успешно себя зарекомендовали.





Оцифровав фактически всё предприятие, специалисты сделали и следующий закономерный шаг – внедрили информационные технологии в процесс подготовки кадров. Так, на заводе создан VR-класс «Полигон безопасности», где с использованием технологии дополненной реальности сотрудники отрабатывают до автоматизма действия при аварийных ситуациях. В реальной работе малейшее промедление во время ЧП или небольшая ошибка может стоить сотрудникам жизни, а с помощью погружения в виртуальное пространство заводчане могут безопасно потренироваться.

«На глазок» уже не получится

Волгоградский алюминиевый завод для внедрения современных технологий создал специальное подразделение – участок автоматизации. Здесь работают порядка 40 инженеров, которые обслуживают уже внедрённые датчики и системы, а также разрабатывают новые платформы.

Так, на предприятии сейчас создают проект по использованию технологий машинного зрения для отслеживания положения обожжённых анодов – угольных блоков, используемых для производства алюминия.

– Раньше многое зависело от механики, которая могла подвести. Сейчас мы внедряем системы, которые «видят» и работают точнее. Это уровень эволюции в платформы для производства искусственного интеллекта, – рассказал начальник участка Владимир Суровцев.

Роботы, которые чувствуют, как человек

Уход с российского рынка высокотехнологичных решений по автоматизации производств дал дополнительный импульс для развития отечественных высокотехнологичных стартапов. Свои наработки активно предлагают бизнесу и волгоградские учёные. В их числе – инженеры ООО «РОБМЕХТЕХ» из Волжского.





Специалисты создали роборуку-манипулятор, которая подобно живой понимает, что в ней находится. Благодаря особой системе датчиков робот определяет, что перед ним, оценивает форму, плотность и рассчитывает усилие захвата, которое не повредит предмет. Эта особенность делает возможным безопасного использование такого рода захватов на производственных линиях, где одновременно трудятся и живые люди.

Роботы, которые способны понимать, с чем работают, могут эффективно использоваться в тепличных комплексах, в складских помещениях, разного рода конвейерах.

Недавно волгоградские учёные получили региональный грант от Фонда содействия инновациям в размере 5 млн рублей. Средства пойдут на разработку новой линейки уникальных захватов. К новинке уже проявляют интерес как волгоградские предприятия, так и заводы из других регионов.