Под Волгоградом водитель легковушки погиб в ДТП с «УАЗом» железнодорожников

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП, которое произошло сегодня, 26 января, в Волгоградской области на трассе Р-22 «Каспий», передает V102.RU.

По информации ГУ МВД России по региону, в Михайловском районе на 756 км автодороги столкнулись автомобиль «Лады Калина» и «УАЗ».





На видео с места ДТП видно, что на «УАЗе» нанесена надпись «РЖД».

- По предварительным данным, около 09.15 час. 63-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь в сторону Волгограда, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «УАЗ», - сообщили в главке.





На месте происшествия погиб водитель легковушки. Трое человек доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области