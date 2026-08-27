Новый ФАП построили в хуторе Креповский Урюпинского района





В хуторе Креповский Урюпинского района Волгоградской области готов принимать пациентов фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Как рассказали в облкомздраве, площадь здания составляет 96 квадратных метров.

В хуторском ФАПе оборудованы кабинет приема, смотровая, процедурная и санитарные помещения. Пункт спроектирован с учетом требований доступной среды для маломобильных граждан. В смену здесь смогут принимать до 20 пациентов. Первые посетители придут в пункт сразу после получения лицензии на медицинскую деятельность.

ФАП в Креповском построен в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на обновление первичного звена здравоохранения. В настоящее время в регионе строятся еще два фельдшерско-акушерских пункта и отделение общей врачебной практики.

Напомним, что за последние два года в Волгоградской области построены пять новых ФАПов и отделение общей врачебной практики. Сейчас в стадии строительства находятся девять объектов здравоохранения, в том числе отделение радионуклидной терапии и диагностики.