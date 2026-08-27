Врачи заново «сконструировали» ногу волгоградке в уникальном случае





Травматологи больницы №25 в Волгограде провели сложнейшую операцию, сохранив ногу женщине с тяжелым переломом и множеством ранее установленных металлических конструкций в кости.

Как рассказали в облздраве, пациентка поступила после падения дома с оскольчатым переломом нижней трети бедренной кости. Но сложность была в том, что несколько лет назад женщина уже ломала эту ногу – тогда ей установили искусственный тазобедренный сустав, а бедро укрепили массивной титановой пластиной. Из-за этого костный канал оказался перекрыт старыми конструкциями, и стандартные импланты для фиксации нового перелома уже не подходили.





Заведующий отделением Евгений Ермолаев рассказал, что операция была одной из самых сложных в его практике – любое неосторожное движение могло привести к тому, что пациентка потеряла бы подвижность ноги.

Волгоградские хирурги провели тщательную подготовку и подобрали единственно возможный вариант импланта, который удалось разместить строго под рентген-контролем, не удаляя старые протезы и пластины.

Уже на следующий день после операции женщина встала на костыли без боли, свободно сгибает колено и голеностоп. Впереди – регулярные рентген-контроли и постепенное увеличение нагрузки.