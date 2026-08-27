



Днём 27 августа в аэропорту Волгограда резко возросло количество задерживающихся самолётов. На текущий момент сбой затронул 15 авиарейсов сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Антальей, Новосибирском.

С задержкой в 11 часов в 13:08 в Волгоград прибудет рейс №EO 861 из Калининграда компании «Икар». На четыре часа опоздает московский рейс № DP 6965 «Победы», приземлившись в 13:00. С такой же задержкой прибудет рейс № U6 1850 «Уральских авиалиний». Самолёт должен завершить посадку в 14:55. На три с половиной часа задержится рейс №S7 7067 компании S7 Airlines, приземлившись в 14:01. Ещё один московский рейс № DP 6969 «Победы» прибудет в Волгоград с полуторачасовой задержкой в 13:05. Совместный рейс компаний «Россия» и «Аэрофлот» №6117 из Санкт-Петербурга прибудет в областной центр с задержкой чуть более часа в 13:10. Ещё один рейс №2936 из северной столицы № SU 2936 «Аэрофлота» задержится на час и приземлится в 18:40.

Соответственно, задерживаются вылеты и в обратном направлении. Отправление рейса №EO 862 в Калининград компании «Икар» перенесено на 13:55. Московский рейс № DP 6966 «Победы» покинет воздушную гавань областного центра в 13:25. Рейс №SU 1181 «Аэрофлота» вылетит в столицу в 11:30. Рейс №S7 7068 компании S7 Airlines сообщением с Новосибирском покинет аэропорт в 14:45. Ещё один московский рейс «Победы» вылетит в 13:25. Рейс №U6 1849 «Уральских авиалиний» в Анталью вылетит в 15:40. Совместный рейс компаний «Россия» и «Аэрофлот» № 6118 вылетит в Санкт-Петербург в 14:10. Ещё один рейс в серверную столицу № SU 2937 покинет Волгоград в 19:40.

Напомним, как ранее сообщала редакция, минувшей ночью БПЛА ВСУ на протяжении 10 часов пытались прорваться в Волгоградскую область. Из-за фиксации смертоносных объектов в воздушном пространстве региона, Росавиация запрещала аэропорту Волгограда, а также ряда других регионов приём и отправление самолётов.

Фото из архива ИА «Высота 102»