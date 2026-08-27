



В Волгограде и области 27 августа в 21:59 мск на всей территории региона введена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее экстренное оповещение разослано через региональные системы информирования населения.

Региональные власти и оперативные службы призывают граждан сохранять спокойствие и неукоснительно соблюдать правила безопасности. Жителям региона рекомендовано зайти в квартиры или дома, выбрать для укрытия помещение, не имеющее окон — санузел, коридор без окон или кладовку, категорически запрещено подходить к окнам, а также пользоваться лифтом во время спуска и подъема.

Оставаться в безопасном месте необходимо до получения официального сигнала об отмене угрозы.