Гигантское колесо обозрения в ЦПКиО становится полупрозрачным





В ЦПКиО Волгограда подрядная компания приступила к демонтажу временных спиц на 120-метрвоом колесе обозрения, установленных для поддержки аттракциона во время установки. Как сообщили в пресс-службе парка, одновременно начались работы по регулировке натяжения вант, соединяющих обод с центральным валом.

В ближайшее время самое большое вантовое колесо обозрения в России «Звезда Сталинграда» обретет свой завершенный и «полупрозрачный» облик. Из 11 временных спиц уже были демонтированы две.

– Ванты, которые в парке используют вместо традиционных спиц, значительно снизят общий вес колеса и равномерно распределят нагрузку на всю конструкцию, что позволит эксплуатировать объект при любых погодных условиях, – рассказал директор Центрального парка Андрей Еркин. – Также такой тип колеса отличается своей эстетикой – за счет вант конструкция будет практически прозрачной. Сами ванты выполнены из высокопрочных стальных тросов в защитной оболочке.





Процесс натяжения вант будет выполняться в несколько этапов для достижения проектного положения обода. После демонтажа всех спиц начнется финальный этап по закреплению вант. В дальнейшем колесо будет проверено на соответствие проектным значениям и стандартам.

Открытие 120-метрового вантового колеса «Звезда Сталинграда» запланировано на текущий год. Во время сеанса гостям впервые откроется вид с высоты на панораму города-героя протяженностью порядка 100 км и его достопримечательности, в том числе на Мамаев курган, Волгу и Волго-Ахтубинскую пойму. Длительность катания – 23 минуты. На аттракцион будут установлены 68 кабинок с системой кондиционирования – каждая вместимостью 6 человек.