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Общество

Волгоградская область направила очередную партию дронов на СВО

Общество 27.08.2026 14:35
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27.08.2026 14:35


Волгоградская область выполнила очередную заявку командиров воинских частей Волгоградского гарнизона и направила в зону специальной военной операции крупную партию беспилотных летательных аппаратов, а также инженерные материалы и оборудование.

В составе груза – ОСП-панели, дизельный генератор, насосы, трубы, средства для обеспечения устойчивого электроснабжения, телевизоры. Ранее в зону СВО также был передан автомобиль «Газель» с бортовым кузовом. Вся техника и снаряжение приобретены за счёт средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

Регион оперативно реагирует на поступающие запросы и регулярно направляет гуманитарные и технические грузы для нужд бойцов.

Как напомнили в администрации области, в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, регион одним из первых в стране начал формирование единой системы реабилитации ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО. На сегодняшний день действует более 50 мер поддержки бойцов и членов их семей, комплекс постоянно совершенствуется.


Финансовая стабильность:

  • Доход от 5,6 млн рублей за первый год службы.
  • Единовременная выплата – от 3 млн рублей сразу при заключении контракта.
  • Полная государственная поддержка семьи.

    • Гарантии для близких:

  • Свое жилье: военная ипотека или служебная квартира – гарантия крыши над головой.
  • Забота о детях: бесплатные детские сады, питание в школах, кружки и секции для детей.
  • Стабильность и спокойствие: сохранение рабочего места, возможность отсрочки по кредитам.
  • Здоровье: бесплатное лечение и полное страхование.

    • Как поступить на службу:

    1.  Позвонить (см. ниже) и уточнить необходимую информацию. 
    2.  Пройди медкомиссию и убедиться в готовности к службе.
    3.  Подписать контракт и стать частью Вооруженных Сил России.

    Требования к мужчинам:

  • возраст от 18 до 65 лет, 
  • физическое здоровье,
  • готовность обеспечить безопасность Родины.

    • Куда обращаться: 

  • телефоны: (8442) 73-49-96, 8-937-700-53-73,
  • пункт отбора: г. Волгоград, ул. Советская, 25.
  • Узнать больше: контракт34.рф

    • Фото: администрация Волгоградской области

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