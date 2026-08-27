Волгоградская область направила очередную партию дронов на СВО

Волгоградская область выполнила очередную заявку командиров воинских частей Волгоградского гарнизона и направила в зону специальной военной операции крупную партию беспилотных летательных аппаратов, а также инженерные материалы и оборудование.
В составе груза – ОСП-панели, дизельный генератор, насосы, трубы, средства для обеспечения устойчивого электроснабжения, телевизоры. Ранее в зону СВО также был передан автомобиль «Газель» с бортовым кузовом. Вся техника и снаряжение приобретены за счёт средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Регион оперативно реагирует на поступающие запросы и регулярно направляет гуманитарные и технические грузы для нужд бойцов.
Как напомнили в администрации области, в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, регион одним из первых в стране начал формирование единой системы реабилитации ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО. На сегодняшний день действует более 50 мер поддержки бойцов и членов их семей, комплекс постоянно совершенствуется.
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Фото: администрация Волгоградской области