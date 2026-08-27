Волгоградская область направила очередную партию дронов на СВО





Волгоградская область выполнила очередную заявку командиров воинских частей Волгоградского гарнизона и направила в зону специальной военной операции крупную партию беспилотных летательных аппаратов, а также инженерные материалы и оборудование.

В составе груза – ОСП-панели, дизельный генератор, насосы, трубы, средства для обеспечения устойчивого электроснабжения, телевизоры. Ранее в зону СВО также был передан автомобиль «Газель» с бортовым кузовом. Вся техника и снаряжение приобретены за счёт средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

Регион оперативно реагирует на поступающие запросы и регулярно направляет гуманитарные и технические грузы для нужд бойцов.

Как напомнили в администрации области, в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, регион одним из первых в стране начал формирование единой системы реабилитации ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО. На сегодняшний день действует более 50 мер поддержки бойцов и членов их семей, комплекс постоянно совершенствуется.





Финансовая стабильность:

Доход от 5,6 млн рублей за первый год службы.

Единовременная выплата – от 3 млн рублей сразу при заключении контракта.

Полная государственная поддержка семьи.

Гарантии для близких:

Свое жилье: военная ипотека или служебная квартира – гарантия крыши над головой.

Забота о детях: бесплатные детские сады, питание в школах, кружки и секции для детей.

Стабильность и спокойствие: сохранение рабочего места, возможность отсрочки по кредитам.

Здоровье: бесплатное лечение и полное страхование.

Как поступить на службу: