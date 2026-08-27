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Общество

Бочаров провел прием граждан: какие вопросы задали волгоградцы

Общество 27.08.2026 15:13
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27.08.2026 15:13


В Волгоградской области прошел прием граждан, который по поручению Президента России провел губернатор Андрей Бочаров. В видеовстрече с жителями также приняли участие прокурор региона Денис Костенко и глава Волгограда Владимир Марченко. Жители обращались с вопросами модернизации инфраструктуры, благоустройства, ремонта школ и детских садов, а также расселения аварийного жилья.

 20,5 км бездорожья 

Житель Котельниково Дмитрий Никифоров пожаловался на состояние автодороги «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск». Губернатор сообщил, что работы уже начались на территории района. Предстоит восстановить очень протяженный участок – 20,5 км, полностью завершить планируют к концу 2027 года.

Напомним, всего с 2014 по 2025 годы в Волгоградской области с использованием ресурсов профильного нацпроекта, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 5,1 тыс. км дорог. В 2026 году запланирован ремонт еще 255 км.

Парк в Котельниково 

Ветеран СВО Константин Валишевский попросил привести в порядок Комсомольский парк в центре Котельниково. Губернатор лично пообещал посетить объект и заверил, что проект будет реализован:

– Я в ближайшее время сам посмотрю ряд объектов: мы проводим большую работу по развитию Котельниково, и она будет продолжаться. Я уверен, что те проекты, которые мы запланировали, будут реализованы. Это большая, очень масштабная программа, большой объем финансовых ресурсов. Уверен, что эту небольшую сумму для реализации проекта мы найдем. В 27-м году объект будет введен в эксплуатацию в полном объеме. В следующем году встретимся в парке, – обратился Андрей Бочаров к заявителю. 

Свет в Ольховском районе 

Житель Ольховского района Михаил Карелов пожаловался на состояние линии электропередачи, питающей село Романовка. Как стало известно в ходе приема, филиал ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» включил объект в программу работ на 2026 год. Для повышения надежности электроснабжения сел Студеновка и Романовка (Ольховский район), а также Варькино и Караваинка (Дубовский район) построят резервную ЛЭП длиной 800 метров и установят 11 силовых опор. Работы завершат в октябре.

Проблема жителей аварийного дома на Олимпийской

Жительница Красноармейского района Ирина Хапаева спросила, когда расселят дом №7 по улице Олимпийской. Здание признано аварийным с 2017 года, в нем живут 24 человека. Представители городской администрации заверили, что для переселенцев уже приобретается новое жилье в Кировском и Красноармейском районах. Как только помещения примут в муниципальную собственность, жильцы получат ключи. 

Семья Хапаевой планирует переехать до конца 2026 года. При необходимости муниципалитет готов предоставить маневренный фонд.

Детский сад в Елани требует ремонта

Жительница Елани Екатерина Вязьмина попросила отремонтировать детский сад №4, который посещает ее младший сын. Двухэтажное здание 1987 года постройки, его износ составляет порядка 43%. При этом в детсаду 90 воспитанников. 

В администрации Волгоградской области заверили, что модернизация учреждения запланирована на 2027 год по программе «Развитие образования». Здесь отремонтируют фундамент, кровлю, инженерные коммуникации, все помещения, а также закупят новую мебель и оборудование. Глава региона поручил главе Еланского района привести в порядок прилегающую территорию и дорожную инфраструктуру.

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