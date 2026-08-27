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 Новые склады Wildberries будут строить в Саратове
Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области выдало разрешения на строительство новых складских корпусов маркетплейсу Wildberries. Как сообщает  ИА «СарИнформ», документы опубликованы в реестре ведомства. Речь, в частности, идет о...
Федеральные новости

Новые склады Wildberries будут строить в Саратове

Федеральные новости 27.08.2026 18:18
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27.08.2026 18:18


Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области выдало разрешения на строительство новых складских корпусов маркетплейсу Wildberries. Как сообщает  ИА «СарИнформ», документы опубликованы в реестре ведомства.

Речь, в частности, идет о втором и третьем этапах строительства складского комплекса. Оба объекта возведут на улице Индустриальной в Саратове. Застройщиком выступает ООО «РВБ» – основное юридическое лицо объединенной компании Wildberries & Russ.

Предполагается, что новый логистический комплекс станет крупнейшим в Поволжье. Общая площадь объекта превысит 200 тысяч квадратных метров. Первая очередь уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию – ее площадь составляет 84 тысячи квадратных метров, что позволяет разместить более 23 миллионов единиц товаров.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин лично контролирует реализацию проекта. По его словам, открытие комплекса создаст большое количество рабочих мест и даст дополнительные возможности для предпринимателей, особенно представителей малого и среднего бизнеса.

Запуск комплекса повысит скорость доставки в регионе, расширит возможности хранения, сортировки и обработки заказов. Продавцы смогут делать поставки в логоцентр с меньшими затратами на логистику и увеличивать свои обороты.

Отметим, что строительство складов Wildberries в Саратове началось еще в 2023 году. Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано с «ГК Метрикс Девелопмент». Объем инвестиций оценивался в 12,5 млрд рублей. На текущий момент, с учетом ситуации в которой оказалась компания из-за атак на склады ВСУ, о корректировке планов по строительству в Саратове не сообщалось. 

Фото: сгенерировано ИИ 

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