В Волгоградской области за 8 млн рублей пересчитают тариф на вывоз ТКО





В Волгоградской области пересмотрят региональную территориальную схему по обращению с отходами. Облкомприроды объявил о поиске подрядной организации, готовой актуализировать документ, от которого зависит размер тарифа на услугу по вывозу ТКО, оказываемый региональным оператором.

Экспертам предстоит собрать реальные данные об источниках отходов, работе полигонов и мусоровозов. Сверить информацию от разных задействованных организаций, устранить нестыковки и создать интерактивную карту. Пересмотреть логистику вывоза мусора и выявить неэффективные маршруты.

Отдельное направление работы – меры, направленные на выполнение указов президента о степени переработки отходов. Для этого необходимо к 2030 году построить новые сортировочные линии, полигоны и мусороперерабатывающие площадки. На вопросы где и в каком количестве – также предстоит ответить специалистам. Исходя из этих расчётов и необходимых для этого инвестиций будет скорректирован и действующий в регионе тариф.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 8 млн рублей. Подрядную организацию отберут во второй половине сентября. Завершить работу эксперты должны к февралю 2026 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»